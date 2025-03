Enseignement supérieur : David Célestin Faye (SAES) alerte sur l?urgence de stabiliser l?année académique Rédigé par leral.net le Jeudi 27 Mars 2025 à 13:34 | | 0 commentaire(s)|

Le Syndicat autonome des enseignants du supérieur (SAES), par la voix de son secrétaire général David Célestin Faye, se dédouane de toute responsabilité, en cas de perturbation de l'année universitaire. Dans un entretien avec l'APS, il souligne que les nombreuses propositions soumises par le syndicat pour résoudre le problème des chevauchements des années académiques n'ont pas été prises en compte. Selon lui, les enseignants ont maintes fois alerté sur cette situation et si l'année venait à être compromise, la faute ne leur incomberait pas. Depuis 2019, le SAES a élaboré des recommandations détaillées, issues d'un séminaire autofinancé, pour accompagner la décision de l'État d'orienter tous les nouveaux bacheliers vers les universités publiques. Ces propositions, qui incluaient une évaluation précise des besoins en enseignants et en infrastructures, sont restées lettre morte. Des propositions rangées dans les tiroirs alors qu’elles auraient permis, à l’époque, d’éviter tant soit peu ce décalage-là, s'est plaint le syndicaliste. David Célestin Faye insiste sur le fait que le SAES est un syndicat ouvert au dialogue, dont les revendications visent à stabiliser l'année académique. Il appelle à la mise en œuvre des accords déjà signés, qu'il considère comme le véritable "pacte" à respecter avant d'envisager un nouveau "pacte social". Pour lui, un dialogue continu et des solutions concrètes sont préférables à des engagements formels qui risquent de museler les parties prenantes. Le syndicaliste s'interroge également sur la valeur des engagements pris par l'État, rappelant que certains protocoles d'accord signés depuis des années n'ont toujours pas été honorés. Il conclut en affirmant que la résolution des problèmes passe par une prise en charge sérieuse des engagements existants, sans recourir à des pactes supplémentaires.



Source : Source : https://senemedia.com/annonce-79584-enseignement-s...

