Enseignement supérieur : Les 7 mesures phares du ministre pour une stabilité inédite

À l’issue d’un séminaire de trois jours, du 31 mai au 2 juin 2024, les acteurs de l’Enseignement supérieur, sous la présidence du ministre Abdourahmane Diouf, ont adopté sept mesures phares, dans le cadre du Pacte de performance. Emedia les publie intégralement. Impact financier : Le coût annuel estimé de ces mesures est de 40 287 702 085 francs Cfa. En prenant en compte les années chevauchant depuis 2019, cela représente plus de 400 milliards de francs Cfa dépensés par l’État du Sénégal sur une décennie. Calendrier des orientations : Les orientations commenceront le 19 septembre 2024 et se termineront le 15 octobre. Les nouveaux bacheliers pourront s’inscrire dès le 21 octobre 2024, soit le troisième lundi du mois d’octobre. Stabilisation de l’année académique : Un délai de 16 mois est nécessaire pour stabiliser définitivement l’année académique. Les étudiants de 2022-2023 commenceront le 1er juillet, tandis que ceux de 2023-2024 débuteront au plus tard le 25 février 2025. Finalisation des infrastructures à court terme : Le ministère s’engage à achever rapidement les projets d’infrastructures en cours pour améliorer les conditions d’études et de recherche. Recrutement de 1500 Enseignants-chercheurs et personnels administratifs et techniques (PATS) : Cette mesure vise à renforcer les capacités de recherche et d’encadrement au sein des établissements d’enseignement supérieur. Orientation vers le privé : Le ministère encourage la collaboration avec les établissements privés pour diversifier les opportunités d’études supérieures. Référentiel national pour les masters : Un référentiel sera établi pour harmoniser les programmes de master à l’échelle nationale.



