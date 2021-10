Enseignement supérieur: Les étudiants orientés dans le privé, soulagés Les étudiants orientés dans le privé qui avaient organisé une marche pour réclamer la régularisation de leur situation, liée à la dette que ces écoles demandent à l’Etat, peuvent pousser un grand ouf de soulagement.

Le Cadre Unitaire des organisations privées d’enseignement supérieures du Sénégal (Cudopes) a suspendu sa décision d’exclure ces pensionnaires. Une décision survenue, suite à une rencontre entre les acteurs et le ministre de l’Enseignement supérieur de la Recherche et de l’Innovation.



Cheikh Oumar Hann, s’est engagé à payer la dette de 3 milliards FCfa dans les prochains jours. «Nous avons rencontré le ministre de l’Enseignement supérieur en présence de ses collaborateurs. Après de larges discussions, il est convenu que le ministère va prendre les dispositions nécessaires pour que la date soit payée» a fait savoir Daour Diop, porte-parole du Cudopes.



Décidant à l’unanimité de lever le mot d’ordre de suspension des cours, il promet que les cours vont désormais reprendre dans l’immédiat. .



