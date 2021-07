Enseignement supérieur: Mouhamadou Makhtar Cissé, ancien ministre retourne à l’Université L’ancien ministre de l’Energie et du Pétrole, Mouhamadou Makhtar Cissé, a repris du service dans l’enseignement supérieur. Il va donner des cours à la faculté des Sciences juridiques et politiques (Fsjp) de l’UCAD.





Rédigé par leral.net le Mercredi 7 Juillet 2021 à 19:49 | | 0 commentaire(s)|

Le premier acte sera posé ce mercredi 7 juillet 2021. Le docteur en droit sera un des examinateurs de la soutenance de thèse de doctorat de Mamadou Touré, qui porte sur la régulation.



Ladite thèse est dirigée par le professeur Abdoulaye Sakho, Agrégé de droit.



L’ex-ministre de l’Energie et du Pétrole et ancien directeur général de la Douane avait repris du service à l’Inspection générale d’Etat (Ige), après son départ du gouvernement en 2020.



