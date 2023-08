Enseignement supérieur et inclusion sociale: Les acteurs de l'enseignement privé de la zone nord de Saint-Louis tablent sur le capital humain Rédigé par leral.net le Samedi 26 Août 2023 à 22:52 | | 0 commentaire(s)| Les acteurs de l'enseignement privé de la zone nord se sont donnés rendez-vous dans la capitale du Nord à l’occasion d’un panel sur "le capital humain de l'enseignement supérieur et l’inclusion sociale". Une conclave qui s'est tenue à la veille du lancement forum national, le 25 juillet dernier au CICES de Dakar, sur la thématique : "Enseignement privé au Sénégal : enjeux, rupture et perspectives".



