Entendu sur le fond du dossier: Guy Marius Sagna introduit une nouvelle demande de liberté provisoire Comme annoncé, Guy Marius Sagna a été entendu sur le fond du dossier, ce mercredi, par le Doyen des Juges. Ses avocats ont déposé une nouvelle demande de mise de liberté d'office, aussitôt après cette audition, selon Seneweb, citant un de ses avocats, Me Moussa Sarr.

Me Moussa Sarr souligne que cette nouvelle demande intervient après leur renonciation de leur appel interjeté contre l'ordonnance de refus de mise en liberté rendue la semaine dernière par le Doyen des juges.



Guy Marius Sagna a été placé sous mandat de dépôt vendredi 19 juillet dernier pour "fausse alerte au terrorisme", suite à la publication d'un communiqué de presse de Frapp/ France Dégage daté du 15 juillet et intitulé, "La France prépare un attentat terroriste au Sénégal".

