Entente Yewwi-Wallu : la cohésion menacée par des positions divergentes sur la tenue du scrutin Si en direction des Législatives du 31 juillet prochain, les coalitions Yewwi et Wallu ont décidé de se donner la main pour avoir plus de sièges à l’Assemblée, leurs positions divergentes sur la tenue du scrutin menace l’entente qui risque de voler en éclats à tout moment.

Rédigé par leral.net le Jeudi 30 Juin 2022 à 10:58 | | 1 commentaire(s)|

Pour les Législatives du 31 juillet prochain, Yewwi et Wallu ont noué une alliance pour avoir un maximum de députés à l’Assemblée nationale. Mais, au fur et à mesure que la date du scrutin approche, des divergences apparaissent entre ces coalitions et menacent sa cohésion. À ce jour, la plus grande menace de cette entente a trait à la tenue des élections.



Si Yewwi exige la participation de sa liste nationale, sans quoi les élections n’auront pas lieu, Wallu qui n’a pas de problème avec ses listes, est pour la tenue du scrutin à date échue. Deux positions opposées qui risquent de compromettre la cohésion de l’entente Yewwi-Wallu.



À quelques encablures du scrutin des Législatives du 31 juillet prochain, cette donne pourrait sonner le début de la fin de l’union entre les deux coalitions. Cela est d’autant plus à craindre qu’aucune tractation n’est en cours pour harmoniser les positions de Yewwi et Wallu sur la question.



Pour rappel, Yewwi qui exige la participation de sa liste aux Législatives soutient qu’il n’y a aucune base légale fondant la décision de son invalidation. Surtout que cette invalidation élimine de la course le chef de file de Yewwi, Ousmane Sonko et d’autres grands adversaires du Président Macky Sall, accusé d’utiliser le parrainage pour écarter des adversaires de la compétition.

