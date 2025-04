Entourées de silence et de stigmatisation : Les menstruations restent un sujet tabou au Sénégal Rédigé par leral.net le Vendredi 18 Avril 2025 à 17:32 | | 0 commentaire(s)| Au Sénégal, les menstruations restent un sujet tabou, souvent entourées de silence et de stigmatisation. Pourtant, elles font partie intégrante de la vie de millions de jeunes filles. Face au manque d'information, de produits hygiéniques adaptés et d'infrastructures sanitaires, nombreuses sont celles qui vivent leurs règles dans la peur, la honte et l'isolement. C’est pour briser ce silence et promouvoir une gestion digne et éclairée de l’hygiène menstruelle, que l’AJSPD, en partenariat avec la Fondation Bill et Melinda Gates, lance un Amphi pédagogique au Lycée John Fitzgerald Kennedy, haut lieu de l'excellence féminine au Sénégal.



