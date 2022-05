Entre difficultés et satisfaction : Les marchands ambulants demandent plus de considération Rédigé par leral.net le Jeudi 12 Mai 2022 à 07:56 | | 0 commentaire(s)| La vente des produits désinfectants n'est pas de tout repos dans la capitale sénégalaise. Néanmoins, les marchands ambulants affirment, malgré les difficultés à parfois trouver des clients, être satisfaits de ce travail qui est toujours plus noble que de rester sans rien faire. Selon eux, rien n'est acquis sans les efforts. Par ailleurs, ils demandent à être mieux considérés.



Accueil Envoyer à un ami Partager