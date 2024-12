Entreprenariat des jeunes à Saint-Louis : L' ITA forme cinquante deux jeunes dans l'agroalimentaire.

Le lycée technique André Peytavain de Saint-Louis a accueilli la cérémonie de remise d'attestations destinée à cinquante-deux jeunes porteurs de projets, dont cinquante et une femmes. Cette cérémonie s'inscrit dans le cadre d'une convention signée entre le Projet d'appui au Développement des Compétences et de l'Entrepreneuriat des Jeunes (PDCEJ), représenté par son responsable suivi et évaluation, Ibrahima Ciss, et l’Institut de Technologie Alimentaire (ITA).



Écoutons maintenant le directeur général de l'ITA, Momar Talla Guéye, à l'issue de cette cérémonie. Il est avec Adama Sall et El Hadj Gueye, nos correspondants à Saint-Louis.