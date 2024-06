Entrepreneuriat, de la rue vers la réussite : 30 jeunes de Pikine formés en gestion et planification de projet Rédigé par leral.net le Mardi 11 Juin 2024 à 20:01 | | 0 commentaire(s)| De nombreux jeunes du département de Pikine ont été touchés par les récentes manifestations politiques en faveur du projet du parti Pastef, subissant des pertes d'emploi, des handicaps, voire des pertes de vie. Pour offrir un lueur d'espoir, 30 jeunes ont participé à une session de formation de trois jours en Gestion et Planification de Projet, lancée par Daouda Guèye, Responsable au sein du parti Pastef. L'objectif est de renforcer leurs compétences pour concevoir des projets locaux améliorant la qualité de vie et pour soutenir la mise en œuvre du "PROJET" par le nouveau gouvernement. La remise des attestations a eu lieu ce dimanche à Pikine.



Voici Daouda Guèye, qui s'en explique au micro de Birame Khary Ndaw.





Accueil Envoyer à un ami Partager