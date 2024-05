Environnement : Coopération sénégalo-mauritanienne pour la préservation de la biodiversité

Le ministre de l'Environnement et de la Transition écologique, Daouda Ngom a effectué sa première visite dans la capitale du Nord, pour une rencontre qui entre dans le cadre du projet de renforcement de la coopération transfrontalière entre le Sénégal et la Mauritanie. Une rencontre organisée en marge de la Journée internationale de la biodiversité, qui a permis aux deux pays voisins, de mettre l'accent sur l'exploitation des ressources naturelles et la préservation de la biodiversité devenue, selon le ministre, une problématique mondiale.