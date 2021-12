Équipe nationale : Kalidou Koulibaly a le feu vert du staff médical, des examens complémentaires prévus pour Ismaïla Sarr...

Teddy Pellerin, l'un des préparateurs physiques des Lions du Sénégal, s'est adressé à la presse à l'issue de la seconde séance d'entraînement du groupe. Principalement, il s'est penché sur les deux cas qui préoccupent l'opinion, la convalescence du capitaine de la tanière, Kalidou Koulibaly et l'état de la blessure d'Ismaïla Sarr.



Pour ce qui est du premier cas évoqué, il a rassuré son monde sur Koulibaly, précisant que les récents examens médicaux effectués sont très rassurants. De quoi espérer un retour en forme du Napolitain qui pourrait être compétitif plus tôt que prévu.



S'agissant du cas de l'attaquant de Watford, Teddy Pellerin a été moins rassurant puisque l'ailier droit sénégalais devra encore faire des examens complémentaires à Barcelone, pour être davantage édifié sur la progression de sa guérison.



Toutefois, il a insisté sur le fait qu'aucun risque ne sera pris dans l'intérêt de la santé du joueur et de la préservation de sa carrière.

www.dakaractu.com

Source : https://www.dakaractu.com/Equipe-nationale-Kalidou...