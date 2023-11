Équipe nationale de football des malentendants. : 5 millions de FCFA alloués à chacun des joueurs Rédigé par leral.net le Mardi 31 Octobre 2023 à 11:35 | | 0 commentaire(s)|

Le chef de l’Etat a alloué une prime de 5 millions de FCFA à chacun des joueurs de l’équipe nationale de football des malentendants. L’équipe a été médaillée de bronze à la dernière de la coupe du monde. «En vous recevant au Palais de la République, j’ai tenu à vous exprimer toute ma joie et […] Le chef de l’Etat a alloué une prime de 5 millions de FCFA à chacun des joueurs de l’équipe nationale de football des malentendants. L’équipe a été médaillée de bronze à la dernière de la coupe du monde. «En vous recevant au Palais de la République, j’ai tenu à vous exprimer toute ma joie et ma satisfaction, et celles de la Nation toute entière», a dit le président de la République, Macky Sall qui recevait la délégation le 30 octobre. Cette équipe est à l’origine d’un brillant parcours en Coupe du monde des malentendants avec à la clé une médaille de bronze, une première dans l’histoire de notre football. O.B



Source : Source : https://lesoleil.sn/equipe-nationale-de-football-d...

