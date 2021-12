Equité et égalité hommes-femmes au Sénégal: En synthèse, ce qui ressort du budget 2022 La question des inégalités de genre est devenu un engagement national fort du Gouvernement? qui veut bâtir une société équitable et dépourvue de toutes formes d’inégalités et d’iniquités, qui garantit à tous, la réalisation de leurs potentiels pour leur plein épanouissement. Dans ce cadre, l’élaboration du Document budgétaire Genre (DBG) 2022, à l’image du précédent, s’est fait dans un contexte incertain marqué encore par la pandémie de la Covid-19. Le document, sixième du genre, sur lequel Leral s’est penché, réaffirme encore une fois, le choix du Président de la République, d’inscrire le genre au rang des priorités du Gouvernement. Voici en introduction ce qu’il révèle…

C’est ainsi, selon le document, qu’en vue de promouvoir l’équité et l’égalité hommes-femmes, l’État s’appuie principalement sur quatre leviers d’actions :



- la protection des droits des femmes et des jeunes filles ;



- la préservation de leur intégrité contre toute forme de discrimination et de

violence ;



- leur autonomisation économique à travers l'accès à certains actifs (foncier, crédit,

etc.) ;



- la promotion socio-économique des familles.



A cet effet, la budgétisation sensible au genre est l’approche adoptée par le Ministère des Finances et du Budget afin de mieux prendre en compte la dimension genre dans les politiques publiques. Cette approche permet d’intégrer la dimension genre dans la chaine Planification-Programmation-Budgétisation- Suivi (PPBS).



Par ailleurs, les revues annuelles conjointes (RAC) constituent des moments de partage des performances de la politique économique et sociale mais également de bilan des thématiques transversales notamment le genre.



Ainsi, à la revue annuelle conjointe 2021, des avancées importantes ont été notées en matière d’égalité de genre, plus particulièrement dans le domaine de l’accès aux instances de décision, à l’éducation et à la formation même si, par contre, l’accès aux facteurs de production (foncier, financement, etc.) en milieu rural, les pratiques et coutumes préjudiciables aux filles telles que les mutilations génitales, les abandons scolaires, les violences basées sur le genre, les mariages et les grossesses précoces restent encore autant de contraintes qui plombent l’épanouissement de cette couche vulnérable.



La démarche méthodologique adoptée pour l’élaboration du présent document, s’articule autour de la réforme budgétaire qui, au-delà des aspects techniques, constitue un nouveau mode de gestion des finances publiques basé sur l’amélioration de l’efficacité de l’action publique pour le bénéfice de tous (citoyens, usagers et contribuables) et l’instauration d’une véritable transparence dans le mode de gestion des finances publiques.



Le Document budgétaire Genre 2022 est élaboré avec les concours de l’ensemble des départements ministériels. Ainsi, malgré les contraintes liées à la pandémie, des résultats significatifs sont enregistrés à travers les différentes interventions. Le Programme de Résilience économique et social (PRES), mis en œuvre en 2020 grâce notamment, un recadrage budgétaire, a également permis d’enregistrer des résultats appréciables et d’atténuer les effets néfastes de cette pandémie.



A la suite du PRES, le PAP du PSE a été révisé, d’où sa dénomination de Plan d’Actions prioritaires ajusté et accéléré (PAP2A) pour asseoir les bases d’une relance permettant au Sénégal de se replacer rapidement sur sa trajectoire d’émergence d’avant Covid-19.



Le présent document fait d’abord le bilan des interventions genre avant de présenter la liste des principaux projets/programmes intégrant la dimension genre inscrits dans le Projet de Loi de Finances (PLF) 2022 et de décrire les différentes étapes de la prise en compte du genre dans les budgets des ministères à travers la maquette de budgétisation sensible au genre.



