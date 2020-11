Éric Zemmour : ?Les migrants ne devraient pas être là, ils ne respectent pas la loi française? Rédigé par leral.net le Mercredi 25 Novembre 2020 à 16:05 | | 0 commentaire(s)|

Au lendemain de l’évacuation des migrants de la place de la République, l’essayiste est revenu sur les causes qui amènent aujourd’hui à assister à ce genre de scènes. ons, le pouvoir est responsable, d’après l’essayiste. « Avec les migrants de la place de la République, on voit le double discours de Macron. Il déclare que l’on va renforcer les frontières et Darmanin ordonne au préfet d’ordonner la dispersion de ces gens, et à la première émotion médiatique, il commande un rapport à l’IGPN pour voir les méfaits qu’il a lui-même lancés dans cette opération. On est exemple dans le double langage macronien, c’est indigne de la part du pouvoir ». Business bien organisé Mais alors qu’en est-il des migrants ? Pour Éric Zemmour, c’est un « business victimaire ». « Dans les années 90, on les appelait ‘sans-papier’, puis ‘migrants et maintenant ‘exilés’. L’exil ça a un côté romantique. Mais ces gens-là sont des businessmen, leur voyage est organisé à l’avance par leur famille. Ils vont là où il y a le plus d’allocations sociales et de laxisme donc, en France. » L’essayiste remet en cause le rôle des associations qui depuis les années 1970 sont « noyautées » par les associations d’extrême gauche. Il insiste enfin : « Les migrants ne devraient pas être là, ils ne respectent pas la loi française C’est avec notre argent qu’on finance notre invasion. C’est un système bien rodé. »



Source : Source : http://www.senemedia.com/annonce-32795-ric-zemmour...

Accueil Envoyer à un ami Partager