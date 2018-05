Escroquerie: Le maire de Bambali et son adjoint, écroués

Rédigé par leral.net le Samedi 19 Mai 2018 à 11:35 | | 0 commentaire(s)|

Modou Ndiaye, maire de la Commune de Bambali (village de Sadio Mané), son deuxième adjoint, Niky Ficou, ainsi que le secrétaire municipal, Mohammed Tamba ont été écroués hier, à la Maison d’arrêt et de correction de Kolda.



Arrêtés puis déférés ce vendredi, au parquet, ils sont poursuivis pour escroquerie, faux et usage de faux, détournement de biens publics. Modou Ndiaye, selon les avocats des plaignants, aurait recruté un comptable qui gérait une quarantaine de parcelles fictives sur un lotissement irrégulier en date de 2016 et qu’il revendait à raison de de 50.000 F Cfa ou plus, l’unité sans jamais octroyer des attributions aux ayants-droit. Pis, il ne reversait pas les recettes au Trésor public, rapporte seneweb.

