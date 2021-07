Escroquerie à Fass-GT-Colobane: Le 1er adjoint au maire, accusé d’avoir grugé plus de 26 millions aux commerçants Le 1er adjoint au maire de la commune de Fass-Gueule Tapée-Colobane, Babacar Diop est accusé d’avoir rouler dans la farine des commerçants et marchants ambulants sur un projet de construction de cantines au marché de Colobane.

Avec son complice Idrissa Fall, secrétaire général des marchands ambulants de Colobane, l’adjoint au maire est poursuivi pour escroquerie aprés avoir encaissé depuis 3 ans, pour chaque commerçant 2 millions pour une cantine et des marchands ambulants, entre 300 et 350.000 FCfa, pour des tables fictives.



D’après Libération, Babacar Diop n’a fourni aux commerçants aucun acte qui prouve qu’il a reçu de l’argent de leur part. Le seul document fourni à ces derniers, sont de simples décharges écrites à main levée et ne comportant aucun timbre ou sceau de la Mairie. Il a juste fourni aux souscripteurs des documents de la sorte avec sa signature.



Jugé le 8 juillet dernier, Babacar Diop a reconnu avoir reçu 26,5 millions FCfa. Par conséquent, parquet a requis contre le premier adjoint au maire un an de prison, dont 6 mois ferme.



Pour l’heure, l’affaire est mise en délibéré le 18 juillet prochain.



