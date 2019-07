Escroquerie à grande échelle : Comment Macky Sall a démasqué le faux "Jean-Yves Le Drian"

L'affaire a fait grand bruit en France mais aussi dans plusieurs pays africains. Un escroc notoire qui se faisait passer pour Jean-Yves Le Drian alors ministre français de la défense a réussi à voler pas moins de 80 millions d'euros à des dirigeants et hommes d'affaires. Selon les radars de Libération repris par leral.net, l'escroc du nom de Gilbert Chikli a été finalement identifié. Arrêté en Ukraine, il a été extradé vers la France. Chikli appelait les "amis de la France", en se faisant passer pour Le Drian, arguant qu'il y avait une rançon à payer pour libérer des otages français mais qu'il était impossible de puiser dans les fonds publics.



Selon les sources du journal, non seulement Macky Sall n'a pas mordu à l'hameçon, contrairement à plusieurs Chefs d'Etat africains, mais il a réussi à débusquer l'arnaque du très rodé escroc qui réussissait à obtenir les lignes directes de ses cibles. Tout simplement parce que lorsque le faux " Le Drian" a joint le Chef de l'Etat sénégalais il a passé son temps à le... vouvoyer alors que Macky Sall et le vrai Le Drian, qui sont de vieux amis, se tutoient. Un détail qui a tapé dans le cerveau du locataire du palais. C'est par la suite que l'alerte a été lancée avant qu'une enquête judiciaire ne soit ouverte.

