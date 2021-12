Escroquerie et abus de confiance / Pour l’acquisition d’un camion d’hydrocarbures: Un opérateur économique perd ses 70 millions FCfa C’est un truisme de dire qu’il ne faut jamais faire confiance à quelqu’un qu’on ne connaît pas. Cet opérateur économique, D. L. Fall, établi dans le delta du fleuve Sénégal, l’a appris à ses dépens. En collaborant étroitement avec le nommé M. Diouf, la victime était loin de se rendre compte qu’il remettait ses 70 millions FCfa à un bandit de grand chemin, qui avait juré, la main sur le cœur, qu’il allait lui remettre dans les plus brefs délais, un camion-citerne d’hydrocarbures.

Rédigé par leral.net le Lundi 13 Décembre 2021 à 13:04 | | 0 commentaire(s)|

Etant sincère, honnête, loyal et de bonne foi, cet opérateur économique lui faisait tellement confiance, au point de lui remettre cette enveloppe financière sans arrière-pensée. Il n’a pas douté de sa parole. Car, ce caïd a la langue fourchue et très mielleuse.



Ce qui lui a permis d’ailleurs de gruger d’autres victimes, prêtes à déposer des plaintes contre lui. Lorsque cet opérateur économique s’est rendu compte que son « collaborateur » a abusé de sa confiance, le mis en cause avait déjà disparu avec l’argent.



D’après « Le Soleil », les forces de l’ordre n’ont pas mis du temps pour le rechercher et le neutraliser finalement à Dakar. Il a été déféré vendredi au parquet et placé sous mandat de dépôt, pour escroquerie et abus de confiance.



Ousmane Wade Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook