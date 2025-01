Escroquerie foncière à Pikine-Guédiawaye : S. Tine écope de six mois de prison ferme

S. Tine a du cran. Il est présumé être un faussaire qui s’accaparait des terrains d’autrui. Mieux, pour se rendre crédible, il était même prêt à porter plainte contre les vrais propriétaires desdits terrains. Mais son entreprise délictuelle a été mise à nu par la Dscos. D’où sa comparution hier devant la barre des flagrants délits de Pikine-Guédiawaye pour escroquerie, rapporte L'As.



En effet, il ressort des débats d’audience que le mis en cause a été mis au arrêt par la Dscos. Le fraudeur utilisait de fausses délibérations et de fausses cartes d’identité nationale pour s’approprier des parcelles qui étaient entre Keur Massar et Mbao. Pire, le mis en cause a eu l’audace de porter plainte contre les véritables propriétaires des terrains qui n’avaient pas souvent assez de moyens pour se défendre. Mais ses agissements ont été arrêtés grâce à la DSCOS, à la suite de nombreuses plaintes et dénonciations dont certaines déposées par le mis en cause lui-même. Il a été écroué. Devant le prétoire, il a tenté de nier les faits. Malgré tout, il a été condamné à six mois de prison ferme.

Mame Fatou Kébé