Escroquerie foncière à Thiès: Abdoulaye Sambe alias Mbaye Sambe, promoteur, arrêté Abdoulaye Sambe alias Mbaye Sambe, promoteur immobilier, est gardé à vue à la brigade de recherches de la gendarmerie de Thiès pour escroquerie et abus de confiance sur plus d’un demi-millier de parcelles. C’est un scandale foncier qui implique plusieurs autorités de la ville de Thiès. D’ailleurs, plusieurs chefs de service ont été entendus par les enquêteurs de la brigade de recherches de la gendarmerie de Thiès.

Rédigé par leral.net le Dimanche 10 Octobre 2021 à 19:39 | | 0 commentaire(s)|

Abdoulaye Sambe alias Mbaye Sambe, principal mis en cause, dans le cadre de cette enquête, entendu, ce vendredi, est gardé à vue dans les cellules de la gendarmerie de la légion du Centre-Ouest de Thiès. Par contre, Alain Paul Sène, Receveur des domaines de Thiès, impliqué dans cette scabreuse affaire, a été entendu pendant plusieurs heures, avant d’être autorisé à regagner son domicile.



Saisi dans cette affaire par le biais d’une plainte, El Hadji Abdoulaye Bâ, procureur de la République près le Tribunal de grande instance de Thiès, a aussitôt instruit les enquêteurs de la brigade de recherches de la gendarmerie de Thiès d’ouvrir une enquête. Ce dossier foncier incrimine plusieurs autorités des services techniques de Thiès compétents en matière foncière.



Abdoulaye Sambe est poursuivi pour escroquerie, abus de confiance, faux et usage de faux. « Il a manipulé certains chefs de service qui ne se sont pas donné la peine de faire correctement leur travail. Il leur a fait signer de faux actes admiratifs d’attribution de parcelles après leur avoir présenté un procès-verbal fictif qui sanctionne l’attribution du lot n°4111 du plan de lotissement de Colobane Tanghor B2 situé dans la commune de Mont-Rolland », renseigne-t-on.



Ce morcellement compte un peu moins de 5000 parcelles et s’étend sur 250 hectares. Le lotissement avait été réalisé en 2019 en application des décisions prises lors de la réunion de la commission d’attribution de parcelles de la commune de Mont-Rolland.



Djiby Sy, ancien chef des services fiscaux de l’époque qui assumait en même temps la fonction de Receveur des domaines, avait signé les actes administratifs établis au nom du promoteur Abdoulaye Sambe alias Mbaye Sambe, le 14 mars 2019. Disposant des lettres d’attribution signées par l’ancien receveur, Abdoulaye Sambe dit Mbaye Sambe avait rétrocédé 450 parcelles à El Hadji Guèye.



Fraichement affecté à Thiès, Alain Paul Sène, nouveau receveur des domaines, avait signé de nouvelles attributions au promoteur immobilier Abdoulaye Sambe alias Mbaye Sambe sur le même site et les mêmes parcelles vendues à El hadji Guèye le 18 mai 2021, c’est-à-dire 5 jours après qu’il a pris service.



Les parcelles qui étaient morcelées sur le plan initial sur 300 m2 seront réduites à 200 m2. El Hadji Guèye qui n’était pas au courant des manœuvres du promoteur immobilier va tomber sur de faux actes administratifs en circulation établis sur le même site. Il décide de porter plainte à la brigade de recherches de la gendarmerie de Thiès.



Entendu par les enquêteurs, Abdoulaye Sambe dit Mbaye Sambe reconnait avoir fait un nouveau lotissement sur le site déjà loti. El Gadji Guèye avait déjà vendu les 850 parcelles qu’il avait achetées auprès d’Abdoulaye Sambe dit Mbaye Sambe à des Sénégalais de la Diaspora pour un montant avoisinant 1 milliard de F Cfa, informe toujours la source.



Les interrogations se poursuivent à la brigade de recherches de la gendarmerie de Thiès où défilent déjà des chefs de services impliqués dans cette sombre affaire foncière.



Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos