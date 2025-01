Escroquerie, outrage à magistrat: S. E. Konaté risque 2 ans de prison

S. E. Konaté est accusé d’escroquerie en lien avec des demandes de visa, portées par plusieurs victimes. Il a été arrêté en septembre 2024 suite à plusieurs plaintes déposées par des individus à qui il avait fait croire qu’il était démarcheur pour des visas, mais aussi pour le procureur de la République, renseigne leSoleil-sn.



Le policier, qui est en liberté provisoire, n’a pas comparu. Seul Konaté a fait face aux juges. Il a reconnu l’infraction d’escroquerie, mais a contesté les faits d’outrage à magistrat et de discrédit sur une décision de justice. En effet, l’enquête a révélé des échanges entre une cousine du maire de Sangalkam, alors en détention dans l’affaire Juan Branco, et Konaté. Il lui avait promis la libération de l’édile contre la somme de 5 millions de francs CFA pour « graisser » le procureur et les magistrats.



Le prévenu a tenté de disculper le policier. Cependant, les parties civiles ayant comparu ont affirmé que c’était le bureau de ce dernier où les décharges avaient été signées. Elles ont réclamé le remboursement de l’argent versé, qui varie entre 240 000 F CFA et 5 millions de F CFA. La décision sera rendue le 12 mars 2025, détaille leSoleil-sn.