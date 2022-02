Escroquerie portant sur plus de 3 millions de francs cfa : Massamba Fall promet le diplôme de l’Ena à son amie Il avait promis le diplôme de l’Ena à sa copine qui venait juste de décrocher son bac, moyennant la somme de 3millions de francs CFA. Lui, c’est Massamba Fall. Son subterfuge a vite été découvert, même s’il avait délivré un contrat constaté par un huissier, émanant du directeur de cet établissement. Jugé à la barre du tribunal des flagrants délits de Dakar pour escroquerie, il sera édifié sur son sort le 1ermars prochain.

Rédigé par leral.net le Dimanche 27 Février 2022 à 10:04 | | 0 commentaire(s)|

Massamba Fall va passer six mois d’emprisonnement ferme, si le juge du tribunal des flagrants délits de Dakar suit le réquisitoire du parquet. L’homme, âgé de 30 ans, comparaissait à la barre de cette juridiction pour répondre du délit d’escroquerie portant sur 3 millions 300 mille francs CFA, au préjudice de Ndeye Dieynaba Ndiaye.



Cette dernière n’ayant pas comparu, espérait obtenir le prestigieux diplôme de l’Ecole nationale d’administration (Ena), grâce aux relations de Massamba Fall. D’ailleurs, l’enquête a révélé que celui-ci a donné un contrat qui émanerait du directeur de l'Ena, Mamadou Awa Balla Fall. Et il a été prouvé que le document en question était un faux.



Ledit dossier a même été joint dans la procédure. Ainsi, après avoir réalisé que les promesses de Massamba n’étaient que de la poudre aux yeux, Ndeye Dieynaba Ndiaye, pour recouvrer ses fonds, a saisi la justice. Face aux magistrats hier, le prévenu qui dit œuvrer dans le showbiz, est amplement revenu sur les faits qui l’opposent à celle qu’il dit être son amie.



“Elle m'a remis cette somme, depuis le mois de juin dernier. On s’est connu à Kaolack et on s’était perdu de vue depuis trois ans. Un jour, elle m’a contacté pour que je puisse l’aider dans ses études, car elle faisait le bac. Heureusement, tout s’est bien passé. Après avoir obtenu son diplôme, son père m'a confié qu’elle souhaitait poursuivre ses études à l'étranger. Et comme il voulait lui faire abandonner cette idée, il m'a sollicité, puisque je suis dans le milieu du show biz et artiste”.



D’après Massamba, c’est le père de son amie qui, de son propre chef, lui a remis de l’argent pour qu’il le mette en rapport avec un individu qui travaille à l’Ena, afin que sa fille obtienne le diplôme dudit établissement. “ Est-ce qu’à l'Ena, on paie pour obtenir le diplôme” ? Lui a demandé le juge. Après un court instant de réflexion, Massamba lui rétorque : “Pour réussir là-bas, il faut étudier puis réviser comme les autres candidats, avant de passer le concours. Je ne connais personne à l'Ena”.



A l’en croire, il a pris cet argent pour réaliser un projet de série avec une chaîne de télévision sénégalaise. Il précise également que le père de la partie civile avait insisté pour qu’il empoche cette somme. La représentante du ministère public, qui estime que les faits sont d’une extrême gravité, a indiqué que le prévenu doit bénéficier d’une peine exemplaire pour dissuader les autres personnes qui font cette pratique.



Car, dit-elle, elles mettent en jeu le diplôme de l’Ena. Elle a requis 6 mois d’emprisonnement femme contre le prévenu. L’avocat de la défense a, lui, sollicité une application bienveillante de la loi pénale pour son client. L’affaire mise en délibéré, Massamba Fall sera édifié sur son sort le 1er mars prochain

Enquete



Par Fara Michel Dièye Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook