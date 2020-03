Escroquerie sur 112 parcelles à Touba : Cheikh Thiané Sylla, disciple et bras droit de Sokhna Aïda Diallo arrêté Connu pour être un disciple de Sokhna Diallo, Cheikh Thiané Sylla, promoteur immobilier, de son état, a été arrêté et mis en prison à Diourbel depuis vendredi dernier, pour escroquerie foncière portant sur 112 parcelles à usage d'habitation à Touba. Cela fait suite à une plainte déposée contre lui à la Brigade spéciale de la gendarmerie de Touba par un émigré établi en France.

Selon Source A, L. D. G., le plaignant avait remis, en 2014, 18 millions Fcfa au mis en cause qui lui avait acheté 112 terrains au village de Diawaldi, dans la commune de Touba, mais aurait vendu les terrains à son insu après. Il a été enfoncé par des témoins à qui il a il a vendu les terrains.

