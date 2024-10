Espagne : 51 décès dénombrés à Valence, lors des inondations Rédigé par leral.net le Mercredi 30 Octobre 2024 à 12:38 | | 0 commentaire(s)|

Espagne Atlanticactu/ Madrid/ Marie Pierre Dupuy En Espagne, le bilan des victimes des inondations à Valence passe à 51 morts. Conséquences de très fortes pluies qui se sont déversées ces dernières 48 heures sur toute la région. Au moins 51 personnes ont perdu la vie dans la région de Valence, en Espagne, frappée par de fortes pluies et des tempêtes au cours des deux derniers jours. Le Centre de coordination opérationnelle de Valence (CECOPI) a indiqué, mercredi, que les corps d’au moins 51 personnes ont été retrouvés dans les districts de la région après des fortes pluies, des inondations et des crues. Le communiqué précise que les procédures d’identification se poursuivent, de même que les opérations de recherche et de sauvetage. Les autorités ont déclaré que les conditions météorologiques défavorables dans les régions de l’est et du sud du pays, où les précipitations ont atteint jusqu’à 500 litres par mètre carré à certains endroits, ont causé d’importants dégâts, inondé des zones agricoles, endommagé des centaines de véhicules, abattu des arbres, effondré des routes et des ponts, et entraîné de graves perturbations dans les transports routiers et ferroviaires. Plus de 40 vols ont été annulés à Valence et dans d’autres villes en raison des mauvaises conditions météorologiques, et environ 30 vols ont été détournés vers d’autres destinations. En outre, l’autoroute entre Madrid et Valence a été fermée à la circulation et les services ferroviaires ont également été annulés. De nombreuses routes ont été fermées à la circulation dans les régions du sud du pays ainsi que dans l’est, et des opérations de sauvetage ont été menées par des hélicoptères et des bateaux. Les sessions parlementaires ont été suspendues en raison de la catastrophe qui touche la région de Valence. De nombreux députés espagnols ont publié des messages de condoléances pour les personnes décédées à Valence sur les réseaux sociaux. Le gouvernement espagnol a mis en place une cellule de crise mardi soir en raison des pertes humaines et matérielles causées par les mauvaises conditions météorologiques.



Source : En Espagne, le bilan des victimes des inondations à Valence passe à 51 morts. Conséquences de très fortes pluies qui se sont déversées ces dernières 48 heures sur toute la région. Au moins 51 personnes ont perdu la vie dans la région de Valence, en Espagne, frappée par de […]Source : https://atlanticactu.com/espagne-51-deces-denombre... Espagne Atlanticactu / Marie Pierre Dupuy

Accueil Envoyer à un ami Partager