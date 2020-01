Espagne: Gorgui Lamine Sow a obtenu sa régularisation après avoir sauvé un handicapé des flammes

L’Espagne a accordé vendredi un permis de séjour et de travail à un jeune Sénégalais sans papiers, loué pour son exploit quand il avait sauvé d’un incendie un homme handicapé. Le pays a découvert le mois dernier l’histoire de ce jeune homme de 20 ans, Gorgui Lamine Sow, arrivé en 2017 en Espagne. Vendeur ambulant de bracelets et de colliers dans la ville touristique de Dénia (est), il est sorti de l’anonymat le 6 décembre, grâce à une action d’éclat.



Alors qu’il marchait dans une rue de Dénia, il avait entendu des cris venant d’un immeuble dont émanait de la fumée noire et avait alors escaladé la façade pour atteindre le deuxième étage. Entré par un balcon, le sauveteur improvisé était ressorti des flammes en portant un homme sur son dos et l’avait extrait du bâtiment, à l’aide d’une échelle apportée par un voisin.



La mairie de Dénia avait rapidement demandé au gouvernement socialiste d’accorder un permis de séjour et de travail au jeune homme. Près de 90.000 personnes avaient aussi signé une pétition, sur internet, pour réclamer la régularisation du « héros anonyme », devenu « citoyen exemplaire ».



Le ministère de l’Immigration et du Travail a confirmé vendredi qu’il avait obtenu « un permis exceptionnel de séjour et de travail », en reconnaissance de son « acte de courage et de service rendu à la communauté », rapporte le site "Ouest-France".





