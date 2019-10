Espagne : Un Sénégalais tué dans un tunnel

Cheikh T. K. est mort dans les inondations qui frappaient le sud-est de l'Espagne au mois de septembre dernier. Le drame a eu lieu à Almeria, en Andalousie, dans un tunnel inondé en raison de la grande quantité d'eau tombée. La victime était coincée dans sa voiture alors qu'il se rendait au travail.



Selon Les Échos, le procureur provincial a déclenché une procédure judiciaire, pour situer la responsabilité du gouvernement et de la mairie d'Almeria, après les deux plaintes déposées par le Parti socialiste espagnol et la Fédération du mouvement politique et social de la Gauche unie.