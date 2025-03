Espagne: Un capitaine sénégalais jugé pour assassinat, après avoir jeté des migrants à la mer

Un capitaine de pirogue de nationalité sénégalaise et six autres membres d'équipage, sont jugés devant le tribunal des iles Canaries, en Espagne, pour assassinat et encouragement à l'émigration irrégulière. Selon les informations de la "Rfm", reprises par "Seneweb", ils auraient jeté quatre candidats à l'émigration irrégulière en pleine mer, parce qu'ils les accusaient d'anthropophagie lors de la traversée.



Nos confrères de préciser que la pirogue en question est partie de Bassoul, dans la région de Fatick, avec à son bord, 178 candidats hommes, 10 femmes et neuf mineurs. L'embarcation a quitté cette localité le 28 novembre 2024. Le 30 du même mois, en pleine traversée, un des passagers sénégalais s'est mis à crier. C'est là que le capitaine de la pirogue l'a accusé d'être un vampire, avant de le battre. L'intervention de son frère, d'un ami et un migrant de nationalité étrangère, n’y feront rien, car tous les quatre candidats seront jetés par-dessus bord, alors qu'ils étaient en vie.