Espagne : Un sénégalais décède après une course-poursuite avec la police

La série noire continue pour les Sénégalais établis en Europe. Après Idrissa Diène en Italie, c’est au tour de Mame Mbaye Ndiaye d’allonger la longue liste des victimes. Le jeune homme âgé de 35 ans est décédé hier, à Madrid, à la suite d’une course-poursuite avec la police, rapporte le quotidien « Enquête ».



Comme la plupart des sans-papiers, Mame s’activait dans la vente ambulante pour subvenir à ses besoins et venir en aide à sa famille. Cette activité étant prohibée en Espagne, ses adeptes sont sous la menace d’arrestation, de saisie de leurs marchandises et peut-être même, de l’expulsion.



Hier, vers les coups de 17 heures alors qu’il se trouvait à l’intersection des rues Del Oso et Méson Del Parades, avec d’autre vendeurs à la sauvette, Mame Mbaye Ndiaye a été pourchassé par une patrouille de la police municipale. Hélas, son cœur s’est arrêté après quelques minutes de course. Il est tombé raide mort, selon les témoins. Aussitôt après le drame, des dizaines d’africains, en particuliers les Sénégalais, ont pris d’assaut les rues de Lapvapiés (un quartier populaire de Madrid:ndlr), pour manifester leur colère envers la police municipale. En attendant les résultats de l’autopsie, la communauté sénégalaise a décidé d’organiser un vaste passablement pacifique, ce matin à la Place Nelson Mandela.