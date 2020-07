Espagne: la police tire sur un « Modou Modou », admis en soins intensifs Rédigé par leral.net le Mercredi 29 Juillet 2020 à 17:18 | | 0 commentaire(s)|

Un Sénégalais de 32 ans a été grièvement blessé par plusieurs balles près de la catholique de Grenade après qu’un officier de la police nationale a ouvert le feu sur lui, mardi après-midi, après qu’il a arraché l’arme réglementaire de son compagnon et l’a menacé avec, selon cronicabalear.es, visité par Senego. L’homme a été opéré et se trouve dans l’unité de soins intensifs (ICU) de l’hôpital Virgen de las Nieves à Grenade, où son état est stable, selon des sources sanitaires. Les événements se sont produits mardi vers 20h10, lorsque des agents de la police nationale ont procédé à l’identification de cette personne qui se trouvait à proximité de la cathédrale. Lors de l’identification, le Sénégalais, qui a un casier judiciaire chargé, a pris l’arme d’un des agents et les a menacés avec. Après l’avoir exhorté à le jeter, il a ignoré la menace et a ouvert le feu sur lui, après quoi il a été évacué vers l’hôpital. Les officiers ont également été soignés dans un hôpital pour des blessures subies lors de la lutte. L’enquête de police est ouverte ce mercredi, alors que la police nationale recueille les déclarations de plusieurs témoins, entre autres enquêtes, selon des sources de cet organisme.



Source : Source : http://www.senemedia.com/annonce-28459-espagne-la-...

