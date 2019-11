Eswatini-Sénégal: El Hadj Diouf dans le vol spécial des "Lions" L'ancien international sénégalais El Hadji Diouf a voyagé avec les "Lions" qui doivent affronter l'Eswatini, le 17 novembre, en match comptant pour la 2e journée des qualifications de la Can-2021. En effet, il a été aperçu dans le vol spécial affrêté par l'État du Sénégal.



Selon "Libération" qui donne la nouvelle dans sa parution de ce vendredi, Dioufy a fait le déplacement à Thiès pour doper Aliou Cissé et son équipe lors du match contre le Congo. Les "Lions", logés dans le groupe I, sont dans la même poule que le Congo, l'Eswatini (ex-Swaziland) et la Guinée-Bissau.



