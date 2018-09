Et le « Parti Saucisson » se mange à Mbour! (Par Babacar Ba)

De Premier Secrétaire du « Parti Saucisson » au Délégué Régional au parrainage dans la région de Thies. Quel triste sort!

Et pendant ce temps, la politique politicienne continue de plus belle à Mbour...



La désignation du premier secrétaire de ce qu’on pourrait aisément appeler à présent « Parti Saucisson » au poste de délégué régional au parrainage de la coalition présidentielle dans la région de Thies est un acte éminemment politique. Ce renforcement sur fond électoraliste de ce compagnonnage liberticide et destructeur de la famille socialiste doit cependant attirer l’attention des responsables aperistes de la région de Thies et particulièrement dans le département de Mbour.



Au delà du désaveu de ses propres troupes locales dans la direction des opérations de parrainages, le Président Macky Sall semble avoir maintenu le statuquo qui aiderait à maintenir le maire socialiste dans la ville de Mbour pour les locales de 2019. Cela laissera encore un os à croquer pour cet allié socialiste qui a fini de déstructurer sa famille politique au profit de ses intérêts bassement personnels.



Mais l’analyse de cet acte politique appelle à une autre réflexion. Que tous les responsables aperistes prétendants au poste de Maire de Mbour se le tiennent pour dit: aucun soutien au niveau présidentiel pour espérer déboulonner ce maire socialiste qui ne tire son épingle du jeu que par cette magie politicienne du jeu des alliances. Rien ne sera fait pour frustrer cet allié qui ne compte que sur cette Mairie de Mbour pour justifier une existence politique majeure. Tous les analystes politiques convergent sur ce « gentleman agreement » et cette neutralité affichée du Président de l’APR pour la Mairie de Mbour. Que les prétendants de l’APR au poste soient préparés davantage pour endurer cette situation déjà connue pendant les locales de 2014.



Et pendant ce temps, ceux qui sont réellement intéressés par le devenir de cette ville de Mbour et de ses populations se battront pour faire barrage à ces deals politiques qui ont fini par retarder et annihiler toutes perspectives de développement de notre ville. C’est mon intime conviction.



Babacar BA

Citoyen de la Ville de Mbour



