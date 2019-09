Accueil Envoyer Partager sur facebook Etats-Unis: 2246 fœtus retrouvés au domicile d'un médecin Rédigé par Mamadou Mangane le 24 Septembre 2019 à 11:05 Les foetus proviennent d'avortement pratiqués entre 2000 et 2002, avant que le docteur, mort le 3 septembre dernier, soit suspendu en 2015.



Une macabre découverte. 2246 fœtus ont été retrouvés dans l'Illinois, dans le garage du docteur Ulrich Klopfer, mort le 3 septembre dernier, a rapporté CNN vendredi. Ces restes humains proviennent d'avortements pratiqués entre 2000 et 2002 dans plusieurs cliniques de l'Indiana, d'après les autorités.



C'est la famille du défunt, en rangeant ses affaires, qui a fait cette découverte à son domicile, près de Chicago. Empaquetés et scellés dans des sacs plastique, les fœtus étaient conservés dans un produit chimique utilisé pour qu'ils se conservent mieux, d'après le shérif du compté de Will.



"Je n'ai jamais rien vu de tel"



"Je peux vous dire que depuis 31 ans que je fais ce travail, je n'ai jamais rien vu de tel. Jamais. C'est étrange, l'une de ces choses qui ne se produisent qu'une fois dans une vie", s'est étonné le shérif lors d'une conférence de presse jeudi 19 septembre.



Le médecin pratiquait des avortements dans trois cliniques de South Bend, dans l'Indiana, avant d'être suspendu en 2015. Plusieurs personnes anti-avortement se sont rassemblées près de ces centres pour demander l'identification et l'inhumation des fœtus.



"C'est inacceptable"

Le maire de South Bend a demandé une enquête. "J'espère aussi que cela ne deviendra pas une affaire politique à un moment où les femmes ont besoin d'accéder aux soins de santé. Il ne fait aucun doute que ce qui s'est passé est troublant. C'est inacceptable", a-t-il souligné.

Pour l'instant, rien ne prouve que des interventions aient eu lieu au domicile du docteur. La famille coopère avec les autorités.







Alexandra Jaegy



