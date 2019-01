Etats-Unis: Donald Trump contredit par ses propres services de renseignements

Donald Trump se vante régulièrement d’avoir désamorcé la menace nord-coréenne. Le président faisait encore état la semaine dernière de grands progrès dans les négociations sur la dénucléarisation.



Mais, devant le Sénat, le directeur du renseignement a estimé qu’il était peu probable que Pyongyang abandonne ses armes de destruction massive, et a assuré que les dernières observations faites sur le terrain étaient incompatibles avec une dénucléarisation totale.



Divergence



Les analyses de la Maison-Blanche et du renseignement américain divergent aussi sur la menace de l’Etat islamique. Donald Trump a affirmé il y a un mois que le groupe EI était vaincu, mais ce n’est pas l’avis de Dan Coats, directeur national du renseignement : « L’Etat islamique a perdu des territoires en Irak et en Syrie. Le groupe est retourné à sa stratégie de guérilla initiale et continuera de planifier des attaques et de diriger ses membres à travers le monde. L’EI a la volonté de réapparaître et contrôle encore des milliers combattants en Irak et en Syrie. »



Avertissement



L’Etat islamique exploitera toute réduction de la lutte contre le terrorisme pour renforcer ses capacités, a ajouté le chef du renseignement. Il poursuivra vraisemblablement ses attaques contre les adversaires occidentaux, y compris les Etats-Unis. Un avertissement adressé au président qui a annoncé le retrait des troupes américaines de Syrie.











rfi.fr