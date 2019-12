États-Unis: Ivanka Trump annonce qu’elle pourrait démissionner de son poste à la Maison Blanche

L’ancienne styliste, mariée à Jared Kushner, un riche scientifique et médiateur dans le conflit israélo-palestinien, a déclaré à la chaîne de télévision américaine CBS que sa décision de continuer à travailler à la Maison Blanche serait prise en tenant compte des intérêts de ses trois jeunes enfants.



«Je suis guidée avant tout par le bonheur de mes enfants et ce sera toujours ma priorité. Mes décisions prendront toujours en compte leur besoin.»



Depuis l’élection de son père, Ivanka Trump exerce auprès de lui le rôle de conseillère notamment sur les questions diplomatiques.



Elle a été fortement critiquée pour avoir soutenu les politiques les plus controversées de son père, notamment la séparation de la famille à la frontière entre les États-Unis et le Mexique.



Les Américains iront aux urnes le 3 novembre 2020 pour élire leur nouveau président.