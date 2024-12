Etats-Unis : Jimmy Carter, 39e président du pays de l’Oncle Sam, est décédé ce dimanche, à l’âge de 100 ans Rédigé par leral.net le Lundi 30 Décembre 2024 à 03:01 | | 0 commentaire(s)|

XALIMANEWS-L’ancien président des États-Unis Jimmy Carter, lauréat du prix Nobel de la paix, est décédé dimanche à son domicile en Géorgie, à l’âge de 100 ans, ont annoncé sa fondation et ses proches. Surnommé par Time Magazine le « meilleur ex-président des États-Unis », il aura consacré sa vie à la promotion de la paix. En 1978, […] XALIMANEWS-L’ancien président des États-Unis Jimmy Carter, lauréat du prix Nobel de la paix, est décédé dimanche à son domicile en Géorgie, à l’âge de 100 ans, ont annoncé sa fondation et ses proches. Surnommé par Time Magazine le « meilleur ex-président des États-Unis », il aura consacré sa vie à la promotion de la paix. En 1978, il fut l’artisan des accords historiques de Camp David entre Israël et l’Égypte. Décédé le dimanche 29 décembre, Jimmy Carter restera dans les mémoires comme un médiateur de premier plan dans les conflits internationaux et un ardent défenseur des droits humains. Son héritage présidentiel s’illustre avant tout par la signature des accords de paix de Camp David, qui ont permis la réconciliation entre l’Égypte et Israël. Jimmy Carter entame sa carrière politique en 1962 en Géorgie, où il est élu sénateur avant de devenir gouverneur de l’État en 1970, après un échec en 1966. Gouverneur, il annonce la fin de la discrimination raciale dans un État ségrégationniste. En 1974, il se lance dans la course à la présidence des États-Unis. Peu connu au départ, il séduit les Américains désillusionnés par le Watergate et la guerre du Vietnam grâce à son discours centré sur le changement et son éloquence. Il remporte la présidence en 1976 face à Gerald Ford, malgré quelques erreurs de campagne. Le 20 janvier 1977, Carter devient le 39e président des États-Unis, adoptant un style simple et austère. Dans son discours inaugural, il annonce des mesures symboliques telles que la vente du yacht présidentiel et appelle à un comportement plus modeste de la part des citoyens.



