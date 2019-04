Etats-Unis: Le Sénégalais Abdoul Seck tué dans un accident de voiture

Abdoul Seck, un Sénégalais vivant aux Etats-Unis, a perdu la vie au cours d’un tragique accident aux États-Unis. Âgé de 31 ans, Abdoul Seck habitait à New York, dans le Bronx, renseigne la Police américaine.



Selon le Washington Post, il marchait tranquillement dans les rues d’Anacostia, dans le sud-est de Washington, quand un véhicule de marque Chevrolet Cruz a percuté un Chevrolet Malibu. La voiture percutée a été projetée sur Abdoul Seck, qui succombera à ses blessures.



Le conducteur de l’un des véhicules, Dejuan Andre Marshall, âgé de 21 ans, a été arrêté et inculpé pour meurtre au deuxième degré.













IGFM

