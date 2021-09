Etats-Unis: Le coordonnateur de l’APR, viré

Rédigé par leral.net le Mardi 28 Septembre 2021

Le Président Macky Sall a profité de sa rencontre avec ses militants, pour remettre de l’ordre dans son parti aux Etats-Unis.



Ainsi, le député et coordinateur de l’APR aux Etats-Unis, Aboubakry Diallo, a été retiré de ce poste au profit de Moussa Sy. Et, Assane Fall est nommé coordinateur adjoint et Youma Aïssé Bâ, coordinatrice adjointe.



L’Alliance pour la République aux États-Unis dit « se féliciter du changement arrivé à maturité dans le leadership et salue les choix validés par le président du parti ».



