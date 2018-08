États-Unis : Melania Trump prévoit une tournée en Afrique

L'épouse du président américain a annoncé, ce lundi 20 août, son intention de se rendre, seule, en tournée sur le continent africain.



« Ce sera mon premier voyage en Afrique et je suis enthousiaste à l’idée de m’instruire sur les questions concernant les enfants sur le continent, tout en m’informant sur sa riche histoire et sa culture », a déclaré la First lady dans un communiqué.



Melania Trump n’a pas précisé en revanche les pays où elle se rendrait. Mais, selon sa directrice de communication Stéphanie Grisham, la Maison Blanche « fournira des détails dans les semaines à venir ».



« Mettre en lumière le travail humanitaire »



Réputée pour sa discrétion, Melania Trump s’est déjà rendue seule au Canada. « J’ai hâte de mettre en lumière le travail humanitaire et les projets de développement réussis menés dans plusieurs pays » africains, a-t-elle ajouté dans le communiqué.



Pour sa part, le président américain Donald Trump ne s’est pas encore rendu en Afrique depuis sa prise de fonctions. Il avait créé la controverse en dénonçant l’immigration en provenance de « pays de merde », en faisant référence à des pays africains. Des propos que l’intéressé avait ensuite démentis.



Melania Trump a, elle, affirmé croire « que c’est par le biais du dialogue et de l’échange d’idées, que nous avons une vraie opportunité d’apprendre les uns des autres ».











AFP