Etats-Unis: Rudy Giuliani, «cyber-expert» de la Maison Blanche, piégé par un internaute anti-Trump Rédigé par Alain Lolade le 6 Décembre 2018 à 14:53 Le « cyber-expert » mis à mal par une faute de frappe et un internaute farceur. La réputation de Rudy Giuliani, avocat de Donald Trump et conseiller en piratage informatique pour la Maison Blanche, a souffert la semaine dernière après un petit « incident » sur son Twitter.





" This refers to an earlier tweet in which Mr Giuliani had accidentally created a URL (by missing out a space) — http://bit.ly/2E1i0FV not “G20. In” — and then someone apparently registered the domain and used it to display a message saying Trump is a traitor."



A l’origine de toute l’affaire, un simple espace oublié entre deux phrases au détour d’un tweet qui fustigeait l’enquête du procureur spécial Robert Mueller contre d’anciens conseillers de Donald Trump. Avec la séquence de caractères « G-20.In », Twitter créé automatiquement un lien vers un site « G-20 » enregistré en Inde, qui n’existe pas à ce moment-là.



« Le conseiller en cyber-sécurité ne sait pas comment marche Twitter »



Le lien est repéré par un créateur de site internet basé à Atlanta, Jason Velazquez, qui s'aperçoit que le nom de domaine n’appartient à personne. Il paie 5 dollars pour l’enregistrer à son nom et ne laisse qu’un message sur sa page d’accueil, « Donald J. Trump est un traître à la patrie », qui s’affiche à chaque fois qu’un internaute clique sur le lien.



"Twitter allowed someone to invade my text with a disgusting anti-President message. The same thing-period no space-occurred later and it didn’t happen. Don’t tell me they are not committed cardcarrying anti-Trumpers. Time Magazine also may fit that description. FAIRNESS PLEASE"



« Twitter a permis à des gens d’envahir mon texte avec un message dégoûtant contre le président. Ne me dites pas qu’ils ne sont pas des anti-Trumpistes impliqués et encartés », a réagi mardi soir Rudy Giuliani, furieux de ce détournement.



Mais sa réaction a entraîné une salve de commentaires ironiques sur Twitter et de nombreux internautes ont raillé l’ignorance de Rudy Giuliani, qui dirige pourtant une société de consulting en sécurité informatique et a été embauché l’année dernière par la Maison-Blanche. « Le conseiller en cyber-sécurité de Trump ne sait pas comment marche Twitter », a raillé le consultant démocrate Brad Reason.



« Rudy Giuliani accuse Twitter d'avoir saboté son message. En fait, c'est de sa faute », a résumé pour sa part mercredi, le New York Times.



