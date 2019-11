Etats-Unis: Un avion s’écrase sur une maison (Photos)

Un Cessna 414 s’est écrasé à Colonia, dans le New Jersey, a annoncé l’Administration fédérale américaine de l’aviation (FAA). L’avion était en route de Newport (Virginie) à Linden (New Jersey).



L’appareil était à quelques kilomètres de sa destination quand l’accident est survenu. Les causes font l’objet d’une enquête.



L’agent d’information du canton de Woodbridge, John Hagerty, a confirmé le décès du pilote. L’identité du pilote n’avait pas été dévoilée mardi après-midi.



"Faites une prière pour le pilote", a déclaré mardi le maire John McCormac.



Aucune blessure n’a été signalée sur le terrain, a déclaré le maire.



Deux maisons sont en feu dans le quartier, ont rapporté des médias locaux citant le Département des pompiers de Colonia.

Selon ces médias, la zone est très résidentielle et ses rues sont bordées d’arbres.