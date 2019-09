États-Unis : Un commerçant sénégalais arrêté

Rédigé par leral.net le Jeudi 19 Septembre 2019 à 09:52 | | 0 commentaire(s)|

Serigne Ndiaye, un sénégalais résidant aux Etats Unis a été arrêté à New York, suite à une plainte de la célèbre marque Louis Vuitton, qui l’accuse de vente illégal de produits contrefaits. Le commerçant de 50 ans détenait une boutique à l'enseigne "Green Dragon" dans lequel il vendait de faux sacs, chaussures et ceintures de marque Louis Vuitton, rapporte le quotidien Libération.

Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos