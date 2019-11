Etats Unis : Un homme d’affaires arrêté pour corruption, s'offre 25 hectares de terre au Sénégal

Rédigé par leral.net le Mardi 26 Novembre 2019 à 10:40 | | 0 commentaire(s)|

L’homme d’affaires espagnol Luis Rui, qui a été arrêté puis inculpé dans une affaire de corruption à Miami, a bénéficié de 25 hectares dans la station balnéaire de Pointe Sangomare. Le milliardaire, acteur principal de cette sale affaire, est signalé au Sénégal. Il a bénéficié de ces terres pour la construction de deux hôtels dans la station balnéaire. Un flou artistique entoure les conditions de cession de ce site.



Selon « Libération », des sources autorisées renseignent que, dans un premier temps, les 25 hectares ont été cédés à un homme d’affaires trempé dans plusieurs scandales financiers sous le régime de Me Abdoulaye Wade. Ensuite, ce dernier a revendu le même terrain, avec une grosse marge, à Luis Rui.



La réputation de Luis Rui, en attente d’un procès pour corruption à Miami, et celle du « vendeur » épinglé par plusieurs rapports, nourrit plusieurs interrogations autour de cette transaction foncière.



Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos