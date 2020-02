Accueil Envoyer Partager sur facebook États-Unis : Un homme étrangle sa petite amie, ses deux filles et les immole par le feu Rédigé par Mamadou Mangane le 21 Février 2020 à 09:39 Après avoir tué Amarah Banks et ses deux filles, Arzel Ivery s’est réfugié à Memphis pour commencer une nouvelle vie, selon la police du Wisconsin.





Un habitant de Milwaukee (la plus grande ville de l’État du Wisconsin) a étranglé sa petite amie puis tué ses deux jeunes filles. Selon les procureurs, après avoir tué cette dernière, l’accusé, a embrassé ses deux jeunes filles en leur disant que leur mère les attendait à ses côtés au paradis.



Arzel Ivery, 25 ans, a été accusé de trois chefs d’accusation d’homicide volontaire au premier degré en lien avec les morts d’Amarah Banks, 26 ans, de Zaniya Ivery, 5 ans et de Camaria Banks, 4 ans. La police a trouvé leurs corps brûlés dans un garage de Milwaukee dimanche après-midi, environ une semaine après que Banks fut porté disparu.



Ivery a déclaré aux enquêteurs qu’il avait tué sa petite amie et ses filles le 8 février après une dispute avec leur mère. Il a dit qu’elle était en colère parce qu’il avait décidé d’aller travailler comme agent de sécurité si peu de temps après les funérailles de leur fils de 1 an, Arzel Ivery Jr. leur enfant avait des antécédents d’asthme et est mort le 24 janvier de problèmes respiratoires.



M. Ivery a révélé que Banks lui avait crié dessus en lui faisant comprendre qu’il ne se souciait pas de la mort de leur fils. Puis elle a pris un couteau et a dit qu’elle ne voulait pas vivre. Ivery affirme que Banks lui avait coupé le poignet gauche. Il a ensuite saisi Banks, a poussé sa tête contre un mur à deux reprises et l’a étranglée, a expliqué le plaignant.



« Il a déclaré que Mlle Banks ne se battait pas avec lui, donc il a pensé qu’elle voulait mourir. L’accusé affirme qu’il l’a aidé à mourir. »

Ivery a déclaré qu’il avait ensuite tué les enfants de Banks parce qu’il ne voulait pas qu’elles vivent dans un monde sans leur mère. Il est entré dans la chambre des enfants, a sorti Zaniya de la pièce, l’a embrassée et lui a dit que sa mère voulait qu’elle soit au paradis avec elle. Il l’a ensuite étranglée. Il a fait la même chose avec Camaria.



Après cet acte macabre, il a traîné les corps jusqu’au garage de son ancienne maision et les a mis en feu.



Il s’est ensuite rendu à Memphis, dans le Tennessee, où vit son père et où il avait l’intention de commencer une nouvelle vie. Accueil Partager sur facebook



Plus de Télé < > Rwanda : Le président Paul Kagame limoge un ministre pour lui avoir menti Un muezzin poignardé dans une mosquée à Londres