États-Unis : des milliers de baptêmes invalides après une erreur de formule Rédigé par leral.net le Lundi 14 Février 2022 à 18:22 | | 0 commentaire(s)| Des milliers de baptêmes invalides à cause d'une erreur grammaticale. Un prêtre catholique du diocèse de Phoenix, en Arizona, a dû démissionner, car il utilisait une formule incorrecte lors des cérémonies de baptêmes. Des milliers de personnes sont concernées. « C'est avec une sincère préoccupation pastorale que j'informe les fidèles que les baptêmes réalisés par le révérend Andres Arango, prêtre du diocèse de Phoenix, ne sont pas valides », a déclaré l'évêque Thomas Olmsted dans une lettre, rapporte The Independent.





Selon une note interne, le religieux employait la formule suivante : « Nous vous baptisons au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. » Or, c'est l'utilisation du « nous » qui pose problème ici. En effet, ce pronom personnel implique que c'est la communauté qui baptise une personne, alors que « c'est le Christ, et lui seul, qui préside à tous les sacrements, et que c'est donc le Christ Jésus qui baptise », a déclaré Mgr Olmsted, dans une lettre rendue publique le 14 janvier dernier.



Excuses du prêtre concerné



« Je ne crois pas que [le père] Andres ait eu l'intention de nuire aux fidèles ou de les priver de la grâce du baptême et des sacrements. Au nom de notre église locale, je suis moi aussi sincèrement désolé que cette erreur ait entraîné une perturbation de la vie sacramentelle d'un certain nombre de fidèles. C'est pourquoi je m'engage à prendre toutes les mesures nécessaires pour remédier à la situation pour toutes les personnes concernées [...]

