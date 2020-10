Etats-Unis : le policier accusé d’avoir tué George Floyd est libre Rédigé par leral.net le Mercredi 7 Octobre 2020 à 22:15 | | 0 commentaire(s)|

Le policier responsable de la mort de George Floyd, survenue le 25 mai à Minneapolis (Minnesota), a été libéré sous caution, rapporte mercredi 7 octobre USA Today, citant des sources judicaires. Lors de la première comparution le 8 juin de Derek Chauvin devant la justice – soit deux semaines après le drame qui a provoqué un mouvement […] Le policier responsable de la mort de George Floyd, survenue le 25 mai à Minneapolis (Minnesota), a été libéré sous caution, rapporte mercredi 7 octobre USA Today, citant des sources judicaires. Lors de la première comparution le 8 juin de Derek Chauvin devant la justice – soit deux semaines après le drame qui a provoqué un mouvement de protestation inédit contre les violences policières aux Etats-Unis –, le tribunal avait fixé sa caution libératoire à 1 million de dollars (850 000 euros environ) sous condition. L’ancien policier – blanc –, qui avait maintenu son genou sur le cou de la victime pendant plus de huit minutes, était détenu depuis son arrestation. Celle-ci avait eu lieu le 29 mai, soit quatre jours après les faits. M. Chauvin est inculpé de meurtre non prémédité, un chef d’accusation passible de quarante ans de prison. Lire aussi : Derek Chauvin, policier chevronné à la carrière contrastée Ses avocats ont demandé à un juge de rejeter les accusations de meurtre portées contre lui, arguant que la consommation de drogue présumée de M. Floyd – et non l’usage abusif de la force par l’officier – était responsable de sa mort. Procès en mars 2021 Les trois collègues de M. Chauvin – dont deux débutants – présents lors du drame sont, eux, accusés de complicité de meurtre. Ils ont déjà versé une caution de 750 000 dollars (637 000 euros environ) et ont été libérés en attendant leur procès. Les quatre hommes doivent être jugés ensemble en mars 2021, mais le juge examine actuellement une demande visant à ce qu’ils soient jugés séparément. Tous quatre ont été licenciés de la police. A 44 ans, M. Chauvin était, lui, un policier chevronné. Au fil des dix-neuf années qu’il a passées dans la police de Minneapolis, il a connu une carrière contrastée, alternant les réprimandes et les félicitations. Au total, ce sont pas moins de dix-sept plaintes qui ont été déposées contre lui : des plaintes dont le dossier, rendu public par la police de la ville, ne précise pas les circonstances, indiquant toutefois que seules deux d’entre elles ont donné lieu à des sanctions disciplinaires (sous forme de « lettres de réprimande »). Une des nouvelles recrues, qui effectuait le 25 mai ses premiers jours de service, a, selon son avocat, demandé – en vain – à M. Chauvin de relâcher sa pression sur le corps de M. Floyd ce jour-là. Ce dernier avait été interpellé pour avoir supposément payé un paquet de cigarettes avec un faux billet de 20 dollars (16 euros). Le Monde



