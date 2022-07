Etats-Unis : un chanceux remporte plus de 1,3 milliard de dollars à la loterie américaine Rédigé par leral.net le Samedi 30 Juillet 2022 à 22:40 | | 0 commentaire(s)| La personne qui détient le ticket gagnant habite dans l'Illinois, mais n'a pas encore été identifiée.





C'est l'un des plus gros gains de l'histoire de la loterie américaine. Une personne a décroché le jackpot vendredi soir, soit plus de 1,33 milliard de dollars (1,30 milliard d'euros), ont annoncé, samedi 30 juillet, les organisateurs de Mega Millions sur leur site internet (en anglais). Le gros lot avait d'abord été estimé à 1,28 milliard de dollars, mais "la valeur finale a été supérieure à l'estimation", sur la base des ventes réelles, a expliqué Mega Millions.



"Alerte gagnant : Joueurs du Mega Millions, vérifiez votre ticket ! Un heureux gagnant a remporté 1 280 000 000 $ ! Si vous avez acheté votre billet au Speedway à Des Plaines, IL, vous pourriez être le gagnant !", a tweeté la loterie de cet Etat du centre-est.

Un jackpot qui n'a cessé de croître en trois mois



Le 1,337 milliard de vendredi représente ce que l'heureux gagnant obtiendrait s'il acceptait d'étaler le paiement sur 30 ans. S'il souhaitait recevoir son prix en une seule fois, il ne recevrait "que" 780 millions, dont une partie serait ensuite prélevée par les impôts, selon une estimation de Mega Millions.



Le jackpot de cette loterie n'a cessé de croître depuis plus de trois mois, tout comme les rêves de fortune de ses joueurs, personne n'ayant réussi à deviner les six bons numéros lors de la trentaine de tirages précédents. Les chances de remporter cette somme mirobolante n'étaient que de une sur près de 303 millions.

