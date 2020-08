États-Unis : un sénégalais et 4 membres de sa famille périssent dans un incendie Rédigé par leral.net le Mercredi 5 Août 2020 à 22:12 | | 0 commentaire(s)|

Un drame s’est abattu sur une famille sénégalaise vivant aux Etats-Unis. Djibril Diol, sa fille et sa femme, sa sœur et son neveu ont péri dans un violent incendie. Le sinistre a eu lieu tôt ce mercredi, 5 août, dans le nord-est de Denver. “Une famille sénégalaise complètement décimée”, rapportent les médias américains. Djibril Diol, ingénieur sénégalais, originaire de Guédiawaye, venait juste de déménager avec sa femme du Sénégal vers les Usa. Ils vivaient avec leur fille, sa sœur et son neveu. Ils ont tous péri dans l’incendie survenu ce mercredi, 5 août, à Denver, dans la partie nord-est de cette ville des Etats-Unis. Selon les pompiers, 3 personnes ont sauté du deuxième étage de la maison et ont survécu. Joe Montoya, chef de la division de la police de Denver, déclare que des preuves d’un incendie criminel ont été trouvées sur les lieux, sans pour autant rentrer dans les détails. “Nous avons des indications, grâce à certaines preuves, qu’il s’agissait d’un incendie criminel. Je ne peux pas entrer dans les détails à ce sujet pour le moment”, a-t-il dit.



Source : Source : http://www.senemedia.com/annonce-28629-tats-unis-u...

