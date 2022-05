États-Unis : une fusillade dans une école du Texas fait au moins 15 morts, dont 14 enfants Rédigé par leral.net le Mardi 24 Mai 2022 à 23:54 | | 0 commentaire(s)| Scène de terreur à Ulvade. Quinze personnes, dont quatorze enfants, ont été tuées mardi 24 mai lors d'une fusillade survenue dans une école primaire de cette petite ville du Texas (Etats-Unis) de 16 000 habitants, a annoncé le gouverneur de l'Etat, Greg Abbott.



Le tireur, âgé de 18 ans, aurait été abattu par les forces de l'ordre, a ajouté le gouverneur républicain lors d'une conférence de presse. Outre les quatorze enfants tués, un enseignant figure parmi les victimes, a ajouté cette source.

Les mobiles de cette attaque, l'une des pires dans une école depuis des années, sont pour l'instant inconnus. La fusillade s'est produite à l'école primaire Robb, à Ulvade. Cette ville est située entre San Antonio et la frontière mexicaine, qui se trouve à environ 50 km.





Des précédents gravés dans la mémoire collective américaine



Cette attaque a replongé le pays dans les affres des fusillades en milieu scolaire, qui se répètent fréquemment avec des images choquantes d'élèves traumatisés, obligés de se confiner dans leur classe avant d'être évacués par les forces de l'ordre et de parents paniqués cherchant désespérément à avoir des nouvelles de leurs enfants.



L'Amérique avait été particulièrement marquée par le drame dans un lycée de Parkland, en Floride, qui a fait 17 morts, dont une majorité d'adolescents, en 2018.



Les fusillades dans les lieux publics sont quasiment quotidiennes aux Etats-Unis et la criminalité par armes à feu est en augmentation dans les grandes villes comme New York, Chicago, Miami ou San Francisco, notamment depuis la pandémie de 2020. Mi-mai, l'Amérique a été endeuillée par une fusillade raciste qui a causé la mort de 10 Afro-Américains dans un supermarché de Buffalo, dans l'Etat de New York.

Accueil Envoyer à un ami Partager